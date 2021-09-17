AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan basın ve yayın organlarına destek!Ankara Keçiörengücü 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCUCuma Hutbesi 17 Eylül 2021! Diyanet İşleri'nin bu haftaki Cuma Hutbesi konusu: Ticaret Hayatında Helal Haram BilinciSON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Fahiş fiyatlara yaptırım geliyorKYK Yurt değiştirme nasıl yapılır 2021? | KYK Yurt başvurusunda yanlış bilgi vermek 202119 Eylül 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021?Ahmet Hakan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi!Kocaelispor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCUGökhan Gencebay'ın eşi kimdir? Seda Han Özmen kimdir, nereli, kaç yaşında?Tecavüze uğrayan kedinin bacakları ters kaldı! Gören gözlerine inanamıyor
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Fahiş fiyatlara yaptırım geliyor

SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Fahiş fiyatlara yaptırım geliyor

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada araç alımlarında görülen fahiş fiyatlarla ilgili olarak ''Denetimler başladı, bir usulsüzlük tespit edersek yaptırımı ağır olur'' dedi.

SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Fahiş fiyatlara yaptırım geliyor

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklamasında bulundu.

Son dönemdeki fahiş fiyat artışlarına karşı 81 ilde denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.

HAL KANUNUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hal kanunu ile ilgili konuşan Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.

ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI

Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.İkinci el arabalarla ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT