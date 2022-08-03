Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: "Tüm zamanların rekoru!"

Ticaret Bakanı Muş "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: "Tüm zamanların rekoru!"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısında gazetecilere açıklayarak kamuoyuna duyurdu. Muş "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır" ifadelerine yer vererek, tüm zamanların rekoru kırıldığını söyledi.

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru!

"ŞİMDİYE KADAR EN YÜKSEK"

Bakan Muş, ihracat değerlerini açıklarken, şimdiye kadar ölçülen en yüksek temmuz ayı rakamları olduğunu söyleyerek, "Geride bıraktığımız temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar olmuştur. Bu değer şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi, 7’nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamış, 7’de 7 yapmış, rekorlar serisini sürdürmüştür. Yılın ilk 7 ayında ülkemiz toplamda 144, 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru!

"Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Temmuz ayı ithalatımız ise 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru!

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