SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: 1 milyon 300 bin esnafın borcu ertelendi!
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi."
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 milyon 300 bin esnafın kredi borcunun ertelendiğini, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." ifadeleriyle duyurdu.
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