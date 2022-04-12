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Son dakika | Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika... ÖSYM, 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika | Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 30 Mart – 05 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihlerin aldığını ifade edilerek şunlar kaydedildi:

2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 1. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 12 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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