Son dakika | Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika... ÖSYM, 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 30 Mart – 05 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihlerin aldığını ifade edilerek şunlar kaydedildi:
2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 1. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 12 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
2021-YDUS (1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/jH9laa6dLo pic.twitter.com/6zxG85W80X— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 12, 2022