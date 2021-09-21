Son dakika! Tokat'ta korkutan deprem! 4.3 ile sallandı!

Son dakika! AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tokat'ın Niksar ilçesinde derinliği 14.82 olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunun bilgisi verildi.

Kandilli Rasatahanesi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin şiddetini 4.3 olarak belirledi.

AFAD SON DEPREMLER 21 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 21 Eylül 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

#DEPREM: Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSua5Ud — AFAD (@AFADBaskanlik) September 21, 2021

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.