SON DAKİKA! Toplumsal bağışıklığa bir adım daha: Toplam doz miktarı 60 milyonu aştı!
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde yürütülen aşılama çalışmalarında, uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı toplamda 60 milyon dozu aştı.
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde yürütülen aşılama çalışmaları ile birlikte, uygulanan toplam doz miktarı 60 milyon sınırını da aştı.
Bu kapsamda, 8 milyon 350 bin 600 kişiye ilk doz aşısı uygulanırken, Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan güncel verilere göre, ikinci dozun yapıldığı kişi sayısı ise an itibarıyla 18 milyon 388 bin 961'e ulaştı. Böylece yapılan aşı dozu toplamda 60 milyon 102 bin 278'e ulaştı.
İLLERE GÖRE AŞILAMA ORANI
En kalabalık üç metropol kentte uygulanan aşı miktarları ise şöyle belirtildi:
Birinci doz: 7 milyon 255 bin 293
İkinci doz: 3 milyon 175 bin 762
Toplam doz: 10 milyon 931 bin 401
ANKARA
Birinci doz: 3 milyon 65 119
İkinci doz: 1 milyon 578 bin 183
Toplam doz: 4 milyon 926 bin 935
İZMİR
Birinci doz: 2 milyon 479 430
İkinci doz: 1 milyon 271 bin 310
Toplam doz: 4 milyon 36 bin 359