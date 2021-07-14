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  3. SON DAKİKA! Toplumsal bağışıklığa bir adım daha: Toplam doz miktarı 60 milyonu aştı!

SON DAKİKA! Toplumsal bağışıklığa bir adım daha: Toplam doz miktarı 60 milyonu aştı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde yürütülen aşılama çalışmalarında, uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı toplamda 60 milyon dozu aştı.

SON DAKİKA! Toplumsal bağışıklığa bir adım daha: Toplam doz miktarı 60 milyonu aştı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde yürütülen aşılama çalışmaları ile birlikte, uygulanan toplam doz miktarı 60 milyon sınırını da aştı.

Bu kapsamda, 8 milyon 350 bin 600 kişiye ilk doz aşısı uygulanırken, Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan güncel verilere göre, ikinci dozun yapıldığı kişi sayısı ise an itibarıyla 18 milyon 388 bin 961'e ulaştı. Böylece yapılan aşı dozu toplamda 60 milyon 102 bin 278'e ulaştı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA ORANI

En kalabalık üç metropol kentte uygulanan aşı miktarları ise şöyle belirtildi: 

İSTANBUL

Birinci doz: 7 milyon 255 bin 293

İkinci doz: 3 milyon 175 bin 762

Toplam doz: 10 milyon 931 bin 401

ANKARA

Birinci doz: 3 milyon 65 119

İkinci doz: 1 milyon 578 bin 183

Toplam doz: 4 milyon 926 bin 935

İZMİR

Birinci doz: 2 milyon 479 430

İkinci doz: 1 milyon 271 bin 310 

Toplam doz: 4 milyon 36 bin 359

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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