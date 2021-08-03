Son dakika | Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi! Caleb Ekuban için Genoa ile görüşmeler başladı Son dakika... Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan Caleb Ansah Ekuban'ın transferi için bordo mavililer Genoa takımıyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

A+ A-

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro olan Ekuban, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol attı, 4 asist yaptı. Tayfun Altuntaş Editör