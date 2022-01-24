Son dakika! Trabzonspor Enis Destan transferini KAP'a bildirdi!
Son dakika! Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı ve Trabzon'a çağırarak son işlemleri bitirmeyi hedeflediği Enis Destan transferini KAP'a bildirdi.
Son dakika haberi... Bugün resmi imza için Trabzon'a giden ve bordo-mavili ekiple görüşmelerde bulunan Enis Destan için KAP açıklaması geldi. Bordo-mavili ekip oyuncuyla görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
Trabzonspor tarafından KAP'A yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
BONSERVİSİ 600 BİN EURO
Daha sonra yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
MAAŞI BELLİ OLDU
Oyuncunun alacağı yıllık ücret konusunda da KAP bildirimi yapıldı. Buna göre Trabzonspor'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Enis Destan'ın bordo-mavili ekipten alacağı ücret şu şekilde:
2021/22: 1.25 milyon TL
2022/23: 2.75 milyon TL
2023/24: 3.00 milyon TL
2024/25: 3.25 milyon TL
2025/26: 3.50 milyon TL
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Trabzonspor genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Resmi hesap üzerinden yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Enis Destan Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.
Yeni transferimiz Enis Destan Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 24, 2022
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