Son dakika! Trabzonspor Enis Destan transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Bugün resmi imza için Trabzon'a giden ve bordo-mavili ekiple görüşmelerde bulunan Enis Destan için KAP açıklaması geldi. Bordo-mavili ekip oyuncuyla görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Trabzonspor tarafından KAP'A yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

BONSERVİSİ 600 BİN EURO

Daha sonra yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Oyuncunun alacağı yıllık ücret konusunda da KAP bildirimi yapıldı. Buna göre Trabzonspor'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Enis Destan'ın bordo-mavili ekipten alacağı ücret şu şekilde:

2021/22: 1.25 milyon TL

2022/23: 2.75 milyon TL

2023/24: 3.00 milyon TL

2024/25: 3.25 milyon TL

2025/26: 3.50 milyon TL

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Resmi hesap üzerinden yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Enis Destan Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.