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  3. Son dakika! Trabzonspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Son dakika! Trabzonspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Son dakika! Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merakla beklenen Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık olacak.

Son dakika! Trabzonspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Süper lig'de 4. hafta karşılaşmalarının haberi belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.

İşte Süper Lig'deki 4. hafta maçlarının hakem listesi:

11 Eylül Cumartesi

17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)

17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)

20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)

12 Eylül Pazar

17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)

20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

13 Eylül Pazartesi

20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)

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