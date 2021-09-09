Son dakika! Trabzonspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Son dakika! Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merakla beklenen Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık olacak.
Süper lig'de 4. hafta karşılaşmalarının haberi belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.
İşte Süper Lig'deki 4. hafta maçlarının hakem listesi:
11 Eylül Cumartesi
17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)
17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)
20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)
12 Eylül Pazar
17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)
17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)
20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)
13 Eylül Pazartesi
20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)