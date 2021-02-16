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  3. Son dakika | Trabzonspor'da 2'si futbolcu 3 korona vakası tespit edildi

Son dakika | Trabzonspor'da 2'si futbolcu 3 korona vakası tespit edildi

Son dakika... Trabzonspor Kulübü, ikisi futbolcu ve biri A Takım personeli olmak üzere 3 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor'da 2'si futbolcu 3 korona vakası tespit edildi

Son dakika... Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlarına göre ikisi futbolcu ve biri A Takım personeli olmak üzere 3 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır. "

TOPLAM VAKA SAYISI 4 OLDU

Bu açıklamanın ardından Trabzonspor'da 3'ü futbolcu 1'i A Takım personeli  olmak üzere toplam 4 kişide Kovid-19 tespit edilmiş oldu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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