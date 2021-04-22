Son dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 36. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a ilişkin flaş bir karar alındı.

ABDÜLKADİR PARMAK DİSİPLİNSİZ HAREKETLERİ NEDENİYLE KADRO DIŞI

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak bugün düzenlenen antrenmana alınmadı. Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgilerine göre oyuncunun Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarının bu duruma neden olduğu ifade edildi.