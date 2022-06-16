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  3. Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Anthony Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı

Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Anthony Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı

Son dakika... Trabzonspor'un sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bordo mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Anthony Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve kontratı sezon sonunda sona eren Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Anthony Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı

"SANKİ GİDEN BENMİŞİM GİBİ GÖRÜNECEK"

Nwakaeme, Bordo mavili taraftarlara seslenerek teşekkür ettiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Trabzonspor taraftarları, hepinizi bana karşı kışkırtıyorlar, sanki giden benmişim gibi görünecek ve piyasa değerimi de bozmaya çalışıyorlar.

Bilin ki 1 kupa 1 Süper kupa ile birlikte tarih yazdığımız 4 yıllık mutluluğu çok seviyorum ve takdir ediyorum.

Asla unutmayacağım her şey için teşekkür ederim”

Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Anthony Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, takımdan ayrılan Nwakaeme'nin 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro yıllık ücret istediğini dile getirerek,"  Trabzonspor yönetimi, takımın üst limiti olan 1,5 M€ önerdi. Hamsik'e verilen ücret buydu. En yüksek ücret önerildi." dedi. 

NWAKAEME'NİN 4 YILLIK PERFORMANSI

Özelikle geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 12 gol, 11 asistle 23 gole katkı yapan yıldız futbolcu, 4 sezon formasını giydiği bordo mavili ekipte 145 maça çıkıp, 47 gole imza attı. 

Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Anthony Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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