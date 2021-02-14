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  3. Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberi... Trabzonspor resmi hesaplarından yapılan açıklamada 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberi... Trabzonspor'dan yapılan açıklamada 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs şoku! 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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