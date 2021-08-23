Son dakika! Trabzonspor'da stoper transferi tamam! Stefano Denswil ile her konuda anlaşma sağlandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve ilk maçını galibiyetle tamamlayan Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip stoper bölgesi için oyuncu arayışlarını sürdürürken, Bologna'nın stoperi Stefano Denswil'i gözüne kestirdi. Gelen son haberlere göre ise oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı.

BUGÜN TRABZON'A GELECEK

Trabzonspor'un oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladığı bilinirken oyuncunun bugün sözleşme imzalamaya geleceği belirtildi. İlerleyen saatlerde Trabzon'da olacak oyuncu kendisini resmen Trabzonsporlu yapacak sözleşmeyi imzalayacak

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Hollandalı futbolcuyla ligimizden Beşiktaş da ilgilenmişti. Kadrosunda stoper eksiği olduğu bilinen ve arayışlarını hala sürdüren Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşma sağladığı ve imza aşamasında olduğu haberleri çıkarken, devamında pürüzlerden dolayı anlaşma sağlanamadığı öğrenilmişti. 28 yaşındaki Hollandalı, resmen Trabzonsporlu olmaya çok yakın.

STEFANO DENSWİL'İN KARİYERİ

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan 28 yaşındaki stoper, burada A takıma yükseldikten sonra 2015 yılında Brügge'a transfer oldu. 2019 yılında 6 milyon Euro bedelle Bologna'ya giden oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak yeniden FC Brügge'de geçirdi.