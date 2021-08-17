Son dakika | Transfer bombası patladı! Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi

Beklenen forvet transferinde bombayı patlatan Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi dün gece İstanbul'a getirmesinin ardından transfere ilişkin ilk resmi açıklamayı da yaptı.

KAP AÇIKLAMASI

Siyah beyazlı takım tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 1993 doğumlu, 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Chelsea kariyerinde birçok takıma kiralandı. Belçikalı forvet son olarak Crystal Palace takımında forma giymiş, çıktığı 20 maçta 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.

Michy Batshuayi en golcü sezonunu 2015- 2016 yılında Marsilya'da attığı 23 golle yaşadı. Öte yandan yıldız futbolcu o sezon 9 da asist yaptı.