Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?Son dakika | Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındıMilli teknoloji hamlesi! Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı!Son dakika | Kritik temas! Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştüMarmara Denizi'ndeki balıklarda sorun var mı? Bakan Pakdemirli merak edilen konuya açıklık getirdiEURO 2020 final maçını kim yönetecek? | İtalya İngiltere maçının hakemi kim? | Björn Kuipers kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildilerSkandal görüntü! İzmit'te otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdüSon dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT