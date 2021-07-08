Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."