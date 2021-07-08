Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildiler Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

A+ A-

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." Berkem Temizel Gece Editörü