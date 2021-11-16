Son dakika | TSK'nın kimyasal silahları var mı? Bakan Akar iddialarına yanıt verdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2022 yılı bütçesi sunumunda “TSK’da Kimyasal Silah bulunduğu" iddiası üzerine açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde herhangi bir şekilde gaz ve kimyasal silah olmadığının altını çizen Bakan Hulusi Akar," Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." dedi.

BAKAN AKAR: BİZİM İÇİN TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASIDIR

Bakan Akar terör örgütlerine ilişkin olarak," PKK eşittir YPG olduğu hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Esasen, bizzat terörist elebaşları da Suriye'deki sözde komutanların, daha önce PKK saflarında yer aldığını basında açıkça itiraf etmiştir. Ayrıca ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda, bazı uzmanlar ABD'nin YPG ile ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini belirtmektedir. Sonuç olarak asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."