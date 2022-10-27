TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!

SON DAKİKA! Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir TV programında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldığı ifade edilmişti.

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MAHKEME KARARINI VERDİ

Dün İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı'nın Ankara'ya götürüldü. Emniyetteki ifadesi alınan Fincancı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Ficancı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

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