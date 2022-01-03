Son dakika | TÜİK 2021 Aralık ayını enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

Son dakika...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine açıkladı. Buna göre Aralık ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINA GELECEK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zammın oranını kabine toplantısı sonrası açıklayacak.