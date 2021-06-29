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  3. SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5.6 arttı!

SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5.6 arttı!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bağımsız verilerine göre hazırlanan raporda, haziran ayı ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Bu kapsamda Mayıs ayında Ekonomik Güven Endeksi 92.6 iken, Haziran ayında yüzde 5.6 oranında artarak 97.8 değerine yükseldi.

SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5.6 arttı!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92.6 iken, Haziran ayında yüzde 5.6 oranında artarak 97.8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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