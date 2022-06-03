Son dakika! TÜİK açıkladı: Enflasyon rakamları belli oldu!

Son dakika! Türkiye'de vatandaşların merakla beklediği üretici ve tüketici enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi internet sitesinden, Mayıs ayı üretici ve tüketici enflasyon rakamlarına ilişkin bilgileri yayınlayarak duyurdu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 7,25 artışla yıllık yüzde 69,97'ye ulaştığını açıklamıştı. ForeksHaber anketine göre, beklenti aylık yüzde 4,55, yıllık yüzde 76,15 seviyesinde oluştu Üretici fiyatları ise geçen ay yıllık yüzde 121,8 artış göstermişti.

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