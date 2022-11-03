Son dakika | TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 85'i buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca vatandaşın merak ettiği Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada," TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti." denildi.

TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2022

Ekim 2022 Ekim 2021 Ekim 2020 Bir önceki aya göre değişim oranı 3,54 2,39 2,13 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 57,80 15,75 10,64 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 85,51 19,89 11,89 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 65,26 17,09 11,74

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

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GİYİM VE AYAKKABI DA FİYATLAR ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

127 TEMEL BAŞLIK ENDEKSİNDE ARTIŞ VAR

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.