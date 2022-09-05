Son dakika! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı!

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici fiyat endeksi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti .

Son dakika! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı!

YÜZDE 54,69 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

Son dakika! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı!

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

Son dakika! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı!

SAĞLIK YÜZDE 7,01 ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

Son dakika! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı!

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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