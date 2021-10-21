Son dakika | Tunceli'de Eren 7 operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen Eren 7 Operasyonunda Erzincan - Tunceli kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Burak Tortumlu askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak şehit oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli’de Eren- 7 Operasyonu’nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında," Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadesi yer aldı.

Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü.



Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 21, 2021

BAKAN SOYLU: BURAK TORTUMLU ŞEHİT DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.