Son dakika | Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi hakkında Bakan Akar'dan açıklama: En kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Milli Savunma Bakanlığının, Afganistan'da görev yapan Türk askerinin Türkiye'ye döneceğini açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin olarak," İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"TAHLİYE PLANLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Afganistan'dan yapılan tahliyeler hakkında konuşan Bakan Akar," Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİK BUGÜN ANKARA'DA

Öte yandan Türk askerlerini taşıyan uçak saat 11.45'te Ankara'ya inecek.

MSB AÇIKLAMIŞTI: TOPRAĞIMIZA GERİ DÖNMEKTEDİR

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Afganistan’daki Hamid Karzai Havaalanı’nda görev yapan TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. TSK kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

MSB açıkladı: Afganistan'da görev yapan Türk askerleri geri dönüyor