Son dakika | Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması: Desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz

Kazakistan'da LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlayan protesto gösterilerinin ülke geneline yayılmasının ardından güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. Daha sonra ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Yaşananlar bununla da kalmazken göstericiler Almati'de kamu binalarını işgal etmeye kalkıştı, güvenlik güçleri gözaltına alındı, bazıları ise öldürüldü.

Yaşananların ardından Türk Devletleri Teşkilatınca Kazakistan'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada," Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan’daki son olaylar ışığında, Kazakistan’da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denildi.

Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı.

Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.

Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.

Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.