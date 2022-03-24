Son dakika! Türk futbolunda yeni dönem! Spor yasası teklifi TBMM'ye sunulacak!

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni spor yasası teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk edileceğini açıkladı.

Cahit Özkan, açıklamasında "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sevk ediyoruz. Kulüpleri borç yükünden kurtarmak ve uluslararası başarıları yakalamaya adım atmak, spor kulüplerinin daha şeffaf bir bütçeyle yönetilebilir olması için çalışmalarımızı hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Yeni spor yasası ile birlikte gelecek bazı değişiklikler şu şekilde:

YENİ FEDERASYON

Bağlı ya da bağımsız fark etmeksizin federasyonların arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması amacıyla mevcut tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Bu federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

BAŞKANLAR BORÇTAN SORUMLU

Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu olacak. Yapılan borç ve usülsüzlükler denetlenecek para hatta hapis cezaları gündeme gelecek. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, yeni şubeler açabilecek ve takımların gelirlerinden fazla borçlanmasının önüne geçilecek.

TRANSFERLERE DENETİM

Transferler noktasında da dikkat çeken yeni yasada takımlar, Menajer ve oyuncu ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Alınan komisyon ise %3-5 arasında olacak. Şeffaflığın artırılması adına kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yapacak ve anlaşmalar noter huzurunda gerçekleştirilecek.