Son dakika! Türkiye Basketbol Federasyonu yeniden Hidayet Türkoğlu!

Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan genel kurul 171 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan genel kurulda Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için mücadele etti.

Kullanılan oyların 108'ini alan Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42 oy alırken, Erman Kunter'e ise 21 oy verildi.

"DAHA İYİ ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Seçimin ardından açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "

"Öncelikle tüm camiamıza gerçekten en içten dileklerimle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yanlışlarımız oldu. Siz bizleri tekrar buraya takdir ettiniz. Buradan tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. Umarım Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz" dedi.

"HERKESİN ELİNİ SIKMAK İÇİN ZİYARET EDECEĞİM"

Türkoğlu, "İyi ki varsınız. Gerçekten güzel bir camia. İnşallah önümüzdeki süreci de beraber yapacağız. Biz iyi bir takım oyuncusu olduk kendi kariyerimizde de... Bu süreci de birlikte yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Oy veren vermeyen herkes baş tacıdır. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.