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  3. Son dakika... Türkiye Fırıncılar Odası, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı

Son dakika... Türkiye Fırıncılar Odası, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı

Son dakika... Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatını açıkladı.

Son dakika... Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kalan Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. 

Haili İbrahim Balcı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021

Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklamasına göre Ankara'da 375 gr Ramazan pidesi 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 gr pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL, Trabzon'da ise 500 gr pide 5 TL'den satılacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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