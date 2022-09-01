Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına, TFF Yönetim Kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırıda bulunuldu.

Büşra Mercimek
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Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı!

Milliyet'ten alınan bilgiye göre; Bugün TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

detaylar gelecek...

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