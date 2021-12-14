Son dakika | Türkiye'de de tespit edilmişti! Sağlık Bakanlığından Omicron varyantı için açıklama
Son dakika... Sağlık Bakanlığından, koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'de de tespit edilen Omicron varyantı hakkında yapılan açıklamada, söz konusu varyantın yakından takip edildiği ve sekans analizlerinin yapılarak uluslararası platformlalar paylaşıldığı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada," COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor." ifadelerine yer verildi.
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