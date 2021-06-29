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  3. SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca sayıyı açıkladı!

SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca sayıyı açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde görülen delta varyantı sayının 224'e çıktığını açıkladı. Öte yandan rapel-hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin yarınki Bilim Kurulu'nda görüşüleceği açıklandı.

SON DAKİKA! Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü? Bakan Koca sayıyı açıkladı!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.

Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz.

Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı.

16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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