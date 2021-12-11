Son dakika | Türkiye'de Omicron vakası görüldü!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye'de 6 kişide Omicron vakası görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Ön Bilgilerle bulaşıcılığının düşük olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşımız tedirgin olmasın."