Son dakika | Türkiye'de son bir haftada ne kadar koronavirüs aşısı uygulandı? Sağlık Bakanlığı açıkladı Son dakika... Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovird-19) salgınıyla (Kovid-19) mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 koronavirüs aşısı uygulandı.

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Son dakika... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşılan anlık verilere göre; 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı. Berkem Temizel Gece Editörü