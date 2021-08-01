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  3. Son dakika | Türkiye'de son bir haftada ne kadar koronavirüs aşısı uygulandı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Son dakika | Türkiye'de son bir haftada ne kadar koronavirüs aşısı uygulandı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovird-19) salgınıyla (Kovid-19) mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 koronavirüs aşısı uygulandı.

Son dakika | Türkiye'de son bir haftada ne kadar koronavirüs aşısı uygulandı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin paylaşılan anlık verilere göre; 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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