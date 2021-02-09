Trakya Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Manchester City, Lionel Messi için transfer planını belirledi!SON DAKİKA! AFAD İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı!Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çarpıcı açıklama: Bu pandemi 5-10 yıl sürerAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan flaş çıkış: Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen işlevsiz hale getirir!Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Ambalaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?Süper Lig'in yeni transferlerinden gol yağmuru!Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) Meslek Kodu Nedir?59 yıllık marka Tukaş ortak arıyor: KAP'a bildirdi!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. SON DAKİKA! Türkiye'den dış güçleri korkutacak yeni hamle: Sondaj gemisi alınıyor!

SON DAKİKA! Türkiye'den dış güçleri korkutacak yeni hamle: Sondaj gemisi alınıyor!

Son dakika haberi... Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisini satın aldı.

SON DAKİKA! Türkiye'den dış güçleri korkutacak yeni hamle: Sondaj gemisi alınıyor!

Son dakika haberi... Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisini satın aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtiliyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre, gemi için anlaşma imzalandığı, kısa süre içinde teslim alınacağı ifade ediliyor.

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek.

Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.

SON DAKİKA! Türkiye'den dış güçleri korkutacak yeni hamle: Sondaj gemisi alınıyor!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT