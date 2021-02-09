SON DAKİKA! Türkiye'den dış güçleri korkutacak yeni hamle: Sondaj gemisi alınıyor!

Son dakika haberi... Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisini satın aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtiliyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre, gemi için anlaşma imzalandığı, kısa süre içinde teslim alınacağı ifade ediliyor.

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek.

Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.