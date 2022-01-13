Son dakika | Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı! İşte o anlar...
Son dakika haberi... Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A Amerika Birleşik Devletleri'nde uzaya fırlatıldı.
Son dakika haberi... Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi için tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle dünya yörüngesine fırlatıldı.
Tarihi ana tanıklık etmek isteyenler SpaceX'in Twitter hesabından canlı olarak izledi.
Uydunun, yaklaşık 525 kilometre dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.