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  3. Son dakika | Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı! İşte o anlar...

Son dakika | Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı! İşte o anlar...

Son dakika haberi... Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A Amerika Birleşik Devletleri'nde uzaya fırlatıldı.

Son dakika haberi...  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi için tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle dünya yörüngesine fırlatıldı.

Tarihi ana tanıklık etmek isteyenler SpaceX'in Twitter hesabından canlı olarak izledi.

Uydunun, yaklaşık 525 kilometre dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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