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  3. Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

Son dakika! Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.

Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif temelli yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a Acil Kullanım Onayı verildiğini söylemişti. Tarihler 24 Aralık 2021'i gösterdiğinde, Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.

Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Koca,  sunumda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na başvurulduğunu söylemişti.

Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım iznidir. 

Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında 1 hafta veya 10 gün içerisinde, TUKOVAC aşısının Şehir Hastaneleri'nde uygulamaya geçeceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise," Yerli aşımızın üretiminde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak, vatandaşları TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ?

TURKOVAC inaktif Türk aşısıdır.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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