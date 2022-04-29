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  3. Son dakika! Tuzla'da şiddetli patlama! Büyük gürültü bir çok ilçeden duyuldu!

Son dakika! Tuzla'da şiddetli patlama! Büyük gürültü bir çok ilçeden duyuldu!

Gelen son dakika bilgisine göre Tuzla kimyacılar Sanayi sitesinde patlama ve yangın meydana geldiği öğrenildi.

Tuzla Orhanlı fabrikalar bölgesinde büyük bir patlama oldu. 

Tuzla kimyacılar sanayi sitesinde 2 büyük patlama meydana geldi ve patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle şarapnel parçaları 500 600 mt uzakta yeni yangına sebep oldu.

Son dakika! Tuzla'da şiddetli patlama! Büyük gürültü bir çok ilçeden duyuldu!

PATLAMA SESİ BİR ÇOK İLÇEDEN DUYULDU

Patlamanın bir fabrikada gerçekleştiği ve birçok ilçeden duyulduğu öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı korkunç gürültüyü şu sözlerle aktardı;

"Tuzla Orhanlı fabrikalar bölgesinde Ataşehir'de duyulacak kadar büyük bir patlama olmuş. Akabinde yangın çıkmış. İnşallah can kaybı yoktur."

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! Tuzla'da şiddetli patlama! Büyük gürültü bir çok ilçeden duyuldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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