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  3. Son dakika | UEFA deplasman yasağını kaldırdı!

Son dakika | UEFA deplasman yasağını kaldırdı!

Son dakika haberi... UEFA'dan yapılan açıklamada deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

Son dakika | UEFA deplasman yasağını kaldırdı!

Son dakika haberi... UEFA'dan yapılan açıklamada deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı ve izin verilen stadyum kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağı belirtildi.

SON SÖZÜ MAÇLARIN OYNANACAĞI ÜLKELERİN YETKİLİLERİ SÖYLEYECEK

Avrupa kupalarında deplasman seyirci yasağının kaldırıldığını açıklayan UEFA, son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu ifade etti.

UEFA YASAĞI KALDIRDI

Deplasman taraftarları, ulusal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına tabi olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlara katılabilecekler.

UEFA'nın bu sezonki üç Avrupa kulüp müsabakasının ön eleme turları için deplasman taraftarlarına genel bir yasak getirilmişti ancak UEFA bu yasağı kaldırdı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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