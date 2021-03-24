Son dakika| UEFA'dan Beşiktaş'a vadesi geçmiş borç cezası! Gelirlere el konulacak

Son dakika haberi.. UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karara göre siyah beyazlı takımın Finansal Fair Play (FFP) çerçevesindeki anlaşmasında finansal ihlal yaptığı kaydedildi.

GELİRİN YÜZDE 15'İ KASAYA GİRMEDEN UÇTU GİTTİ

Buna göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

BORÇLAR ÖDENİRSE CEZA KALKACAK MI?

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı. Yaşanan gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi alınan kararla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor.