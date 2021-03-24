AK Parti MKYK üyesi Ahmet Büyükgümüş kimdir, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında?Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine teşekkür konuşması yaptı!AK Parti MKYK üyesi Hacı Bayram Türkoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Mehmet Özhaseki kimdir, nereli, kaç yaşında?AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık kimdir, nereli, kaç yaşında?Eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenoacak, AK Parti MKYK listesinde!AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat kimdir, nereli, kaç yaşında?Karadeniz'e düşen 15 yaşındaki genç kızı bekçi kurtardı!AK Parti MKYK üyesi Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika| UEFA'dan Beşiktaş'a vadesi geçmiş borç cezası! Gelirlere el konulacak

Son dakika| UEFA'dan Beşiktaş'a vadesi geçmiş borç cezası! Gelirlere el konulacak

Son dakika haberi.. Beşiktaş'ın vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine UEFA tarafından el konulacak.

Son dakika| UEFA'dan Beşiktaş'a vadesi geçmiş borç cezası! Gelirlere el konulacak

Son dakika haberi.. UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karara göre siyah beyazlı takımın Finansal Fair Play (FFP) çerçevesindeki anlaşmasında finansal ihlal yaptığı kaydedildi.

GELİRİN YÜZDE 15'İ KASAYA GİRMEDEN UÇTU GİTTİ

Buna göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

BORÇLAR ÖDENİRSE CEZA KALKACAK MI?

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı. Yaşanan gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi alınan kararla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT