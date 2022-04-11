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  3. Son dakika | Ukrayna 'kimyasal saldırı' iddiasında bulundu! Askerler ve siviller hedef alındı!

Son dakika | Ukrayna 'kimyasal saldırı' iddiasında bulundu! Askerler ve siviller hedef alındı!

Son dakika | Ukrayna 'kimyasal saldırı' iddiasında bulundu! Bilinmeyen zehirli madde

Son dakika | Ukrayna 'kimyasal saldırı' iddiasında bulundu! Askerler ve siviller hedef alındı!

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını iddia etti. Azak Taburu'ndan yapılan açıklamada, saldırının yaklaşık 1 saat önce meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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