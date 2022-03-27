Son dakika... Ukrayna - Rusya görüşmesi Türkiye'de yapılacak! Müzakere tarihi belirlendi!
Son dakika gelen bilgiye göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki yüz yüze görüşmelerin tarihi belli oldu. Müzakerelerin bir sonraki turu 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.
Son dakika... Açıklamayı Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisinin Meclis grup başkanı ve müzakere heyeti üyesi David Arahamia yaptı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turu 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.
Heyetler yarın Türkiye'ye geliyor.
RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Rusya müzakere heyeti başkanı Medinskiy de görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını doğruladı. Medinskiy, 'Bugün, Ukrayna ile video konferans yoluyla yeni bir müzakere turu yapıldı . Sonuç olarak 29-30 Mart tarihlerinde yüz yüze görüşme kararı alındı. Görüşme Türkiye'de olacak.' dedi.