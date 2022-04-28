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  3. Son dakika | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!

Son dakika | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!

Son dakika! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli bir patlama geldiği öğrenildi.

Son dakika | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!

Son dakika! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli bir patlama geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında yaptığı paylaşımda, “Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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