Son dakika! Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemlerinin ardından, bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Irak güvenlik güçleri, yoğun kalabalığa sebep olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerini başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'ndan kovdu. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı basan Sadr destekçilerine biber gazıyla karşılık verdi. Sadr destekçilerini Hükümet Sarayı'ndan dışarı çıkaran güvenlik güçleri, sarayın kapılarını kapatarak binayı koruma altına aldı.

Son dakika! Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Sadr yanlısı yüzlerce kişi ise hala Hükümet Sarayı'nın bulunduğu bahçede eylemlerine devam ediyor. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmaya çalışıyor. Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son dakika! Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

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