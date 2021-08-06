Son dakika | Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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