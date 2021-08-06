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  3. Son dakika | Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika | Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Detaylar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun , geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna hatırlattı. Uygun Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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