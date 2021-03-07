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  3. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı!

Gelen son dakika haberine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı!

Ünlü komedyenin evine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

CEM YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Yangın esnasında evinden dışarı çıkan Cem Yılmaz itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürme çalışmasını dışarıdan takip etti. Muhabirlerin yönelttiği soru üzerine Yılmaz,"Bir problem yok. Ciddi bir şey yok. Ustalar çalışıyordu aşağıda. Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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