Son dakika! Ünlü köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve psikiyatr olan Haydar Dümen, sevenlerini yasa boğdu.

Cinsellik üzerine yazdığı yazılar ve takipçilerden gelen sorulara yönelik verdiği cevaplarla tanınan Haydar Dümen'in 91 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞI DUYURDU

Haydar Dümen'in ölüm nedeniyle ilgili açıklamayı gazeteci yazar Mehmet Coşkundeniz paylaştı. Coşkundeniz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Haydar Dümen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Coşkundeniz'in yaptığı açıklamada açıklamada, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın..." ifadeleri kullanıldı.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen 15 Haziran 1930 tarihinde Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir ve 11 Şubat 2022 tarihinde vefat etmiştir.

Haydar Dümen, Türkiye'de Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen köşe yazarlarından biriydi. özellikle cinsel yaşam konusunda verdiği mizahi yazılarla adından söz ettiren psikiyatrist Haydar Dümen Posta gazetesindeki köşe yazılarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyordu.

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