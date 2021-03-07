SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar apar topar gözaltına alındı!

Oyuncu Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları ile birlikte aracından çıkan uyuşturucu madde sonucu gözaltına alındı. Polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı öne sürüldü.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ YAKALANDI

İstanbul'da dün gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar arkadaşlarıyla Beylikdüzü'nde bir mekanda bir süre eğlendi. Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar.