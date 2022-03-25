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  3. Son dakika! Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta! İmzalar atıldı!

Son dakika! Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta! İmzalar atıldı!

Son dakika: Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Son dakika! Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta! İmzalar atıldı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Deneyimli teknik adamın sözleşmesindeki detaylar da siyah beyazlı ekip tarafından açıklığa kavuşturuldu.

OPİSYONLU ANLAŞMA

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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MAAŞI BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmaya göre 46 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı ekipte, 750 bin Euro kazanacak. Bu hafta takımla çalışmalarına başlayacak Fransız antrenör 3 Nisan'da Trabzonspor karşılaşmasında Beşiktaş ile ilk mücadelesine çıkacak. Beşiktaş'ta Önder Karaveli ise Valerien Ismael'in ekibinde görev alacak.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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